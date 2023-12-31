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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مجزرة جديدة في حي الزيتون.. طيران الاحتلال يسقط 68 شهيدًا

قصف
قصف
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ارتفع عدد الشهداء إلى 68 في قصف إسرائيلي مكثف على حي الزيتون ومحيط جامعة الأقصى في قطاع غزة، اليوم الأحد، وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى في المجزرة الدامية التي شهدها الحي الفلسطيني.

ووفقًا للمعلومات الواردة، تم استهداف منازل ومنشآت سكنية في حي الزيتون والمناطق المجاورة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء. تُقدَّر الخسائر المادية أيضًا بأنها هائلة، حيث تم تدمير العديد من المنازل والممتلكات الشخصية.

وتزامنًا مع القصف العنيف، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في عدد من مدن العالم، حيث تم الاحتجاج على الأعمال العدوانية الإسرائيلية والمطالبة بوقف العدوان وتحقيق العدالة للضحايا.

وشددت المنظمات الحقوقية الدولية على أن القصف الإسرائيلي على الأحياء  الفلسطينية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل للكشف عن المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة.

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