غدا الإثنين النمسا تطبق عقوبات جديدة على مروجي رموز وشعارات النازية

تبدأ النمسا، غدًا الأثنين، تطبيق عقوبات جديدة على مروجي رموز وشعارات النازية والجماعات الراديكالية المتطرفة.

وقال بيان للشرطة النمساوية اليوم الأحد، إن قانون حظر رموز التطرف والعنصرية سيشهد تطورا جديدا في بداية العام الجديد، موضحا أن أي شخص ينشر أو يرتدي رموز النازية أو غيرها من الرموز المحظورة في النمسا، مثل الجماعات الدينية المتطرفة سيتعين عليه أن يتوقع عقوبات أشد بكثير في المستقبل.

وأوضح البيان أنه تمت الموافقة على التعديل مؤخرًا في المجلس الوطني "البرلمان" وسيدخل حيز التنفيذ غدًا الاثنين بعدما حصل على توافق واسع من جميع الأحزاب النمساوية وكتلها النيابية.

وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى تشديد العقوبات، فإن أي استخفاف بالمحرقة النازية وغيرها من الفظائع التي ارتكبها الاشتراكيون القوميون سوف يعاقب عليه القانون في المستقبل كما تم تسهيل معاقبة الجرائم المرتكبة في الخارج ومصادرة التذكارات النازية.