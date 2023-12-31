محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد

بعث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين ورئيسي مجلس النواب والشيوخ.