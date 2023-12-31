حياة "يوحنا المعمدان" في عظة الأحد على قناة ON

أذيعت اليوم الأحد، كلمة للأب القمص شنوده فتحي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة بورسعيد، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الرابع من شهر كيهك، وموضوع إنجيله وهو "ميلاد يوحنا المعمدان" في إنجيل لوقا والأصحاح الأول، وأشار إلى الصفات التي انفرد بها يوحنا المعمدان، وهي:

١- من بطن أمه امتلأ بالروح القدس.

٢- تقدم أمام الله بروح إيليا وقوته.

٣- النبي الوحيد الذي تشرّف برؤية السيد المسيح.

٤- هو المعمدان وعمّد السيد المسيح.

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.