وزير دفاع فرنسا: ملتزمون بالعمل من أجل الوصول للاستقرار في غزة بدعم الرئيس السيسي

قال وزير دفاع فرنسا سيباستيان ليكورنو، إن سفينة المستشفى الفرنسي العائم بالعريش وصلت قبل شهر، مشيرا إلى أنها استقبلت حتى اليوم 100 مدني تم إنقاذهم، 50% من النساء، و50% رجال وأطفال، بعضهم تلقوا علاج في قطاع غزة، وتعقدت حالاتهم وجاءوا بجراح بالغة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على متن المستشفى الفرنسي العائم بالعريش، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في بعض الأيام كان يتم إجلاء 20 جريحا، وفي بعض الأيام لا يتم إجلاء أي جريح.

وشدد على ضرورة الاستدامة للعملية الإنسانية بمعية دول أخرى، منوها بأن هناك سفينة إيطالية قدرتها الاستيعابية أقل لكنها تنضم إليهم، وأن باريس منخرطة وملتزمة من أجل التوصل إلى استقرار في غزة بدعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن بلاده تود أن تؤمن الإمكانيات، وسنواصل تسليم الشحنات من المستلزمات الطبية وأكياس الدم، لدينا استنفار طبي لتلبية الاحتياجات بغزة، ونسقنا مع الجانب المصري عددا من الإجراءات لمساعدة المصابين في غزة.



