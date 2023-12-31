محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الدفاع الفرنسي في مطار العريش الدولي

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع الفرنسي، وجان ماري عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وفرانسوا اوزيلو عمدة بلدية فيرنون الفرنسية، أثناء وصولهم الي مطار العريش الدولي، في حضور اللواء محمد شريف، مدير عام ميناء العريش البحري، والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والعميد بحري جاك مالار، قائد السفينة الطبية الفرنسية.

وقال المحافظ إن العلاقات المصرية الفرنسية تقوم على روابط تاريخية ممتدة، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات مع فرنسا، لافتًا إلي أن فرنسا من الدول العظيمة التي تقدم الدعم الكامل لمصر على مر العصور.

ووجه المحافظ الشكر للحكومة الفرنسية على الجهود المبذولة في علاج الاشقاء الفلسطينيين من خلال السفينة الطبية التي ترسو في ميناء العريش البحري.

بدوره قال العميد بحري جاك مالار، قائد السفينة الطبية الفرنسية أن السفينة "ديكسمود" من فئة الميسترال وهي عبارة عن مستشفي عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سرير داخلي و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا وطائرتي هليكوبتر.

أضاف قائد السفينة الفرنسية، أن السفينة استقبلت 90 جريح فلسطيني للعلاج، معلنًا عن اجراء عدد 230 عملية جراحية في المستشفى الطبي الفرنسي العائم في العريش، موجها الشكر لمصر وللمحافظة على ما تقدمه من اجل الفلسطينيين.