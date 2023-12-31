60 جنيها زيادة في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية

ارتفع سعر الذهب بمقدار 60 جنيها على الأقل بختام تعاملات اليوم الأحد بالمقارنة بسعر المعدن الأصفر يوم الخميس الماضي.

سجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 3140 جنيا للبيع و 3170 جنيها للشراء و عيار 14 حوالي 2093 جنيها للبيع و 2113 جنيها للشراء .

بلغ سعر عيار 18 حوالي 2691 جنيها للبيع و 2717 جنيها للشراء و عيار 24 نحو 3589 جنيها للبيع و 3623 جنيها للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب الي 25.12 ألف جنيه للبيع و 25.36 الف جنيه للشراء و أوقية الذهب إلى 111.794 جنيه للبيع و 112.7 الف جنيه للشراء.

سجل سعر كيلو الذهب 3.6 مليون جنيه للبيع و 3.622 جنيه للشراء.