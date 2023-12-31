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الأحد 31 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

60 جنيها زيادة في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب بمقدار 60 جنيها على الأقل بختام تعاملات اليوم الأحد بالمقارنة بسعر المعدن الأصفر يوم الخميس الماضي.
سجل سعر  عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 3140 جنيا  للبيع و 3170 جنيها للشراء و عيار 14 حوالي 2093 جنيها للبيع و 2113 جنيها للشراء .
بلغ سعر  عيار 18 حوالي 2691 جنيها للبيع و 2717 جنيها للشراء و عيار 24 نحو 3589 جنيها للبيع و 3623 جنيها للشراء.
وصل سعر الجنيه الذهب الي 25.12 ألف جنيه للبيع و 25.36 الف جنيه للشراء و أوقية الذهب إلى 111.794 جنيه للبيع و 112.7 الف جنيه للشراء.
سجل سعر كيلو الذهب 3.6 مليون جنيه للبيع و 3.622 جنيه للشراء.  

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 سعر 24 عيار 24 عيار 14 اليوم