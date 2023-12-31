وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري للدارتس

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد المصري للدارتس الدكتور يحي عبد القادر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث استعدادات المنتخب المصري للبطولة العربية الإفريقية التى تُقام بدولتى البحرين وتونس على التوالى خلال شهر يناير وابريل ٢٠٢٤.

وقال “صبحي”، إن الاهتمام باللعبة وانتشارها بكافة انحاء مصر بين الشباب والشابات أصبح أكثر انتشارا خاصة وأن الوزارة تدعم انتشار اللعبة فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للدارتس.

وأضاف هدفنا نشر اللعبة والوصول برياضة الدارتس لأفضل مكانة خاصة وان المنتخب المصري للدارتس قد استطاع الحصول على أول ميدالية فى بطولة كأس العالم للدارتس والتى اقيمت شهر سبتمبر الماضي 2023 بالدنمارك.

واطمأن وزير الرياضة من رئيس الاتحاد على الاستعدادات الخاصة للمنتخب المصري وجاهزيته لخوض اول بطولة عربية والتى سوف تستضيفها دولة البحرين خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٣ يناير ٢٠٢٤، وأيضا جاهزية المنتخب المصري لخوض البطولة الإفريقية والتى ستقام بتونس فى أبريل المقبل، كما تناول اللقاء بحث استضافة مصر لتنظيم بطولة العالم ٢٠٢٧.

كما أثنى الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للدارتس على لقاء وزير الرياضة اليوم وعلى الاهتمام والدعم الكبير من قبل وزارة الشباب والرياضة لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها فى مختلف محافظات الجمهورية،مضيفا اننا تفوقنا على العديد من الدول صاحبة الخبرات الكبيرة فى اللعبة ومنها جنوب افريقيا على الرغم من ان الاتحاد المصري للدارتس لم يتجاوز العشر سنوات على إشهاره.

حضر اللقاء اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية (الأوكسا) وجودة ابو النور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدارتس والدكتور محمد زرومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي للدارتس ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.