مدرب الزمالك يجهز الونش في وديات الإمارات

استقر معتمد جمال مدرب الزمالك، على منح محمود الونش فرصة المشاركة مع الفريق في المباريات الودية بمعسكر الإمارات المقبل، وذلك لتجهيزه بدنيا وفنيا بشكل جيد.

ويغيب الونش عن المشاركة في مباريات الزمالك سواء أساسيا أو احتياطيا منذ فترة طويلة بسبب إصابته بالرباط الصليبي، وتعافى من الإصابة مؤخرا وشارك في تدريبات الزمالك الجماعية.

ويخطط معتمد جمال لتجهيز الونش في وديات الإمارات من أجل حجز مكانه اساسيا قبل استئناف مباريات الدوري المصري وكأس الكونفيدرالية الأفريقية شهر فبراير المقبل، خاصة وأن الونش يمتلك خبرات كبيرة وسيضيف كثيرا لخط دفاع الزمالك الذى عاني كثيرا في غياب الونش.

ويشارك الزمالك بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير المقبل، وهى بطولة الوحدة الإماراتي، وستشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.