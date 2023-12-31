شي: الاقتصاد الصيني يصمد في وجه العواصف ويصبح أكثر مرونة وديناميكية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، إن الاقتصاد الصيني واجه العديد من التحديات في عام 2023، بما في ذلك استمرار تفشي فيروس كورونا واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، لكنه صمد في وجه هذه التحديات وأصبح "أكثر مرونة وديناميكية من ذي قبل".

وفي كلمة ألقاها بمناسبة حلول العام الجديد 2024، قال شي إنه وبينما حققت أعمال الوقاية والسيطرة على الجائحة تحولا سلسا، يتوجه اقتصاد البلاد نحو التعافي والتحسن باستمرار، وتتقدم التنمية عالية الجودة بخطوات متزنة.

وأضاف شي أن منظومة الصناعات الحديثة أصبحت أكثر استكمالًا، فيما تنامت بشكل سريع دفعة من الصناعات الأساسية الجديدة التي تتسم بالطابع الراقي والذكي والأخضر.

وقال شي إن الصين حققت حصادًا وافرًا من الحبوب للسنة الـ20 على التوالي، وتم تحقيق تقدمات جديدة لأعمال النهوض بالأرياف.