مصدر بالزمالك: نسعى لحل أزمة القيد في هذا الموعد

تحدث مصدر بنادي الزمالك، عن موعد فك القيد عن فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض وذلك تمهيدا للتعاقد مع صفقات سوبر في الميركاتو الشتوي بشهر يناير المقبل .

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" مساء اليوم الأحد، إن أكبر قضية يتفاوض الزمالك في مراحلها الأخيرة حاليا تتمثل في عقوبة نادي سبورتنج لشبونة التي تتجاوز مليون ونصف المليون دولار، بالإضافة لسداد حقوق الرعاية لأكثر من لاعب بالفريق سابقين وحاليين أبرزهم إبراهيما نداي، ومستحقات سابقة للاعب أتشيموبنج .

أضاف المصدر: إدارة الزمالك تخطط وتسعى لإنهاء أزمة القيد في النصف الأول من شهر يناير بعد أن يتم تسوية كافة المستحقات، وسيكون أمام الزمالك فرصة في الأيام المتبقية من شهر يناير بعد نهاية نصفه الأول لقيد صفقات جديدة .

كانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

ويشارك الزمالك في بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير المقبل، وهى بطولة الوحدة الإماراتي، وستشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.