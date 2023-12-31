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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة أشمون يتابع أعمال تسوية وتمهيد شارع طه حسين

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات، اليوم الأحد، أعمال تسوية وتمهيد شارع طه حسين المتفرع من شارع صلاح الدين الغربي بمدينة أشمون بعد أن تم الإنتهاء من أعمال قطع الفرمة تمهيداً للبدء في أعمال وضع طبقة السن والاساس ، الذي سيتم رصفه بداية من شارع صلاح الدين حتى شارع التأمينات بطول حوالي 300م وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع ، الذي يتم تنفيذة بواسطة شركة الوعد، وبإشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون. 
 

أكد النمر أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتباره قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي أشمون .

جاء هذا تنفيذاً لتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار تدعيم مشروعات البنية التحتية والمتابعة المستمرة للأعمال علي أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل العقبات من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

التنمية المستدامة البنية التحتية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس أشمون قسم الاشغالات