إصابة 4 أشخاص بينهم حالة خطيرة في حادثين ببورسعيد

أصيب 4 أشخاص بينهم حالة خطرة، مساء اليوم الأحد، إثر حادثين بمحافظة بورسعيد.

إصابة 4 أشخاص



استقبلت أحد مستشفيات بورسعيد التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كل من محمد عبدالمقصود عبدالصمد 33 عاما، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم، وإبراهيم يحيي ابراهيم 34 عاما، مصاباً بجرح قطعي في الأنف وكدمات وسحجات بالجسم، جهاد جاد جاد 26 عاما، مصابة باشتباه كسر في الساق اليمني واليسرى، واشتباه نزيف بالمخ، وذلك في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق الديبة.

كما أصيب شخص مجهول الهوية، بإصابات بالغة، إثر تصادم سيارة "ميكروباص" بدراجة بخارية في شارع أحمد ماهر وصلاح سالم، وأظهرت التقارير الأولية إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجروح قطعية بالرقبة والحالة العامة غير مستقرة.