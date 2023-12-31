رئيس جامعة المنيا يتفقد فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، جولة تفقدية بفرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية داخل الحرم الجامعي، والذي قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بافتتاحها رسميًا وتوقيع بروتوكول التعاون بينها وبين جامعة المنيا ضمن تحالف جامعات أقليم شمال الصعيد، لتقديم خدمة تعليمية جديدة بالجامعة تواكب الطفرة التكنولوجية، وفق أحدث معايير الجودة المحلية والدولية وباستخدام أحدث النظم التعليمية، والأدوات التدريسية التقنية، والفصول الافتراضية.

كان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والدكتور رأفت أحمد، عميد كلية إدارة الأعمال، والمهندس عمر البلتاجي، مساعد رئيس الجامعة لشئون المراكز، والطاقم الإداري بالجامعة.

شملت الزيارة تفقد القاعات والفصول الدراسية بالجامعة، ومعامل الحاسب الآلي التي تخدم ميزات التعلم الرئيسية القائمة على الموارد، من فصول افتراضية، ومحاضرات وجهًا لوجه.

وأكد الدكتور عصام فرحات علي إيمانه بالتعلم الإلكتروني وأنظمته وإدارته بصفة عامة، كأحد الوسائل التي تدعم العملية التعليمية، وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات، مشيرًا بأن افتتاح فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالجامعة سيعزز توسيع قاعدة الاتاحة لمصادر متنوعة من التعليم العالي التي يحتاج إليها إقليم شمال الصعيد، وخاصة في تخصص إدارة الأعمال، مثمنًا مجهودات الجامعة الإلكترونية في سرعة الانتهاء من التجهيزات ليصبح فرعًا متميزًا.

وأشار الدكتور هشام عبد السلام، أن الجامعة الإلكترونية تسعى لتقديم تعليمًا يتوافق مع جيل القرن الحالي، ببرامج وتخصصات جديدة تتماشي مع متطلبات سوق العمل، مقدمًا الشكر لإدارة الجامعة على دعمها الكبير، وموضحًا بأنه هناك برنامجين بالمرحلة الجامعية بالجامعة الإلكترونية وهما برنامج إدارة الأعمال، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات، بالمرحلة الجامعية، والماجستير والدكتوراه في التربية وإدارة الأعمال بالدراسات العليا.