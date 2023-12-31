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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بصورة ساخرة.. دياب يشارك جمهوره الاحتفال برأس السنة

دياب
دياب
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هنأ الفنان دياب، اليوم الأحد، جمهوره بمناسبة نهاية عام ٢٠٢٣ واستقبال العام الجديد ٢٠٢٤، والاحتفال برأس السنة.

ونشر “دياب” عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من أحد  مشاهده الفنية وجسده مليئ بالرصاص، وعلق عليها "وأنا خارج من ٢٠٢٣ ومتفائل بالسنة الجديدة، كل سنه وانتم طيبين".

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورو الساخره التى قام بنشرها، وجاءت التعليقات بالتهنئة وتبادل السخرية من أحداث العام المنقضى ٢٠٢٣.

يذكر أن الفنان دياب شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "تحت الوصاية"، بطولة منى زكي، دياب، رشدى الشامى، أحمد خالد صالح، مها نصار، والإخراج محمد شاكر خضير.

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IMG_20231231_152609
دياب رأس السنة الفنان دياب تحت الوصايه منى زكي الفنانة منى ذكي