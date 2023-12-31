إكسترا نيوز تعرض تقريرا لحصاد إنجازات الدولة بالزراعة 2023

استعرضت قناة «إكسترا نيوز» خلال تقرير مذاع عبر شاشتها إنجازات الدولة بقطاع الزراعة خلال عام 2023، وقالت إن قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات بمصر كونه يمثل 20 % من إجمالي الناتج القومي، كما أنه يسهم بأكثر من 15 % من جملة الصادرات السلعية غير البترولية.

وأضاف التقرير أن قطاع الزراعة يستوعب نحو 20 % من المشتغلين بالأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على تنمية القطاع الزراعي والعناية بالفلاح.

وأشار إلى أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن صغار الفلاحين المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري، لافتا إلى أنه تم إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.

وتابع أن كارت الفلاح شكل نقلة نوعية من خلال تقديم الخدمات الرقمية للمزارعين وقد تم تغطية كافة المحافظات وتمكين الفلاح من الاستفادة منه في العديد من الخدمات مثل صرف الأسمدة المدعمة والحصول على البذور والتقاوي المناسبة.

https://www.youtube.com/watch?si=cLLtwGn03uC9fndP&v=XzIxIKyPTpg&feature=youtu.be