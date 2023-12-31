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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سولانكي يقود بورنموث لمواجهة توتنهام

بورنموث
بورنموث
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أعلن أندوني ايراولا المدير الفنى لفريق بورنموث، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام، وذلك بعد قليل على ملعب " توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق بورنموث كالتالى: 
حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو.
خط الدفاع: أدم سميث، إيليا زبرني، ماركوس سينيسي، دانغو واتارا.
خط الوسط: لويس كوك، ريان كريستي، لويس سينيستيرا، جاستن كلويفرت، ماركوس تافيرنييه.
خط الهجوم: دومينيك سولانكي.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق بورنموث المركز 12 برصيد 25 نقطة.
 

سولانكي تشكيل فريق بورنموث بورنموث توتنهام الدوري الإنجليزي