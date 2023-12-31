سولانكي يقود بورنموث لمواجهة توتنهام

أعلن أندوني ايراولا المدير الفنى لفريق بورنموث، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام، وذلك بعد قليل على ملعب " توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق بورنموث كالتالى:

حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو.

خط الدفاع: أدم سميث، إيليا زبرني، ماركوس سينيسي، دانغو واتارا.

خط الوسط: لويس كوك، ريان كريستي، لويس سينيستيرا، جاستن كلويفرت، ماركوس تافيرنييه.

خط الهجوم: دومينيك سولانكي.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق بورنموث المركز 12 برصيد 25 نقطة.

