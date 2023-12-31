روسيا تلغي احتفالات رأس السنة بالساحة الحمراء

كشف حسين مشيك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الروسية موسكو، تفاصيل إلغاء احتفالات رأس السنة بالساحة الحمراء بسبب العملية العسكرية، موضحًا أن العام الجاري لم يشعر المواطن الروسي فيه باختلاف كبير، وبخاصة أن البلاد تواجه عقوبات لم تؤثر بالحجم الذي كانت تتحدث عنه الإدارة الأمريكية والدول الغربية.

وأضاف مشيك في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المواطن الروسي اعتبر أن العام الجاري كان كغيره من الأعوام، ولكن كان هناك اختلاف بخصوص ما يجري في الأراضي الأوكرانية، حيث تجمع الروس بالأوكران روابط ثقافية ودينية وعرقية.

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الروسية موسكو: "تصاعدت حدة الصراع بين الحين والآخر، ووجهت أوكرانيا لروسيا وبخاصة على أراضي القرم، وجميع هذه المؤشرات تشير إلى أن العملية العسكرية مستمر والصراع مستمر، والتصريحات لا تشير إلى إمكانية حل الصراع في الوقت القريب وتشير إلى أن المأساة ستكون مستمرة بسبب مواصلة الحرب إرسال الأسلحة إلى الجانب الأوكراني".

