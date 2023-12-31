شعبة الزجاج باتحاد الصناعات تبحث تمصير الخامات وتحديات صناعات الزجاج

عقدت شعبة الزجاج بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل حول تمصير وتوطين خامات صناعه الزجاج واعداد الكوادر البشرية المؤهلة.

ورأس الاجتماع، المهندس محمد خطاب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شعبة الزجاج بالغرفة، والدكتور حسن بخيت المستشار الفني للغرفة بحضور المهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة وعدداً من ممثلي مصانع الزجاج و محاجر رمال الزجاج المصرية.

وقال المهندس محمد خطاب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شعبة الزجاج بالغرفة، إن مصر من الدول المنافسة بقوة عالمياً في مجال صناعة وتصدير الزجاج، مشيراً أنه في الوقت الحالي فرضت اقتصاديات الدول المتأثرة بالأزمة الاقتصادية و الجيوسياسية نفسها علي جميع الصناعات ومنها صناعات الزجاج التي أصبحت تواجه تحديات عديدة في ارتفاع تكاليف الإنتاج وفي المنافسة التصديرية.

وأوضح أن نتيجة لأن صناعات الزجاج بها نسبة عالية من المكون الدولاري تعاني هذه الصناعة في الوقت الحالي، ارتفاع تكلفة الإنتاج وخاصة سعر الغاز والخامات و خاصة “ الصودا آش ” وهي المكون الأهم لصناعة الزجاج، إلي جانب التكاليف الثابتة للأجور وتدريب الكوادر البشرية.

وأكد خطاب، أن قيام الدولة بتبني مشروع انتاج " الصودا آش" خطوة هامة علي الطريق الصحيح لتمصير وتوطين خامات ومستلزمات الإنتاج لصناعة الزجاج من خلال توافرها محليا ما يخفف الضغط على الدولار حيث أن مصانع الزجاج تواجه تحديات في توفير الموارد الدولاريه اللازمة لاستيراد الخامات والمعدات و قطع الغيار.

وأكد خطاب، أن غرفة صناعات مواد البناء تقوم بحصر المشكلات التي تواجه صناعة الزجاج، كما أنها تدعم أية مشروعات لها جدوى اقتصادية خاصةً التي تسهم في تعميق هذه الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي وترشيد الاستيراد سواء المتعلقة بوفرة الخامات الأساسية.

واضاف، كما أن غرفه صناعات مواد البناء تقوم باستمرار بتقديم الدعم الفني مع المتخصصين في مجال تقليل البصمة الكربونية وخفض الانبعاثات والتي من شأنها أن تعزز من تواجد و تنافسية صادرات مواد البناء المصريه في الأسواق الأوروبية.

واكد أن مستقبل صناعة وتصدير الزجاج المصري واعد و ذلك لوجود خامة رمال السيليكا عالية الجودة في مصر كما ان بها نسبة مكون محلي مرتفع، كما تمتلك مصر خبرات قويه وقدرات تصنيعية متميزة يشهد بها خبراء هذه الصناعه في مختلف دول العالم.

كما أشار خطاب إلى أهمية التوسع في توفير كسر الزجاج من السوق المحلي او تسهيل استيراده مما سيكون له اثر كبير في اعاده تدويره علي الحد من استهلاك الصودا اش والغاز و من ثم خفض الانبعاثات و البصمة الكربونية.

من جانبه استعرض الدكتور حسن بخيت المستشار الفني لغرفة صناعات مواد البناء، المشكلات الأساسية التي تواجه صناعة الزجاج والحلول المقترحة للتغلب عليها، مشيراً إلى عدم توافر الخامات الرئيسية وسرعة توفير الصودا آش بإنتاجية تكفي سد احتياجات المصانع والتصدير.

واضاف بخيت أن المشكلة الثانية تتمثل ضرورة اعداد كوادر مهنية ملمة علمياً بالصناعة لتطوير المنتج المصري ورفع تنافسيته امام المنتج الأجنبي علي أسس صحيحة، فضلاً عن توفير الماكينات اللازمة لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلي بالاستعانة بتجارب الدول المنافسة مثل تركيا والتعاون مع الدول المشتهرة بتصنيع الافران وماكينات للتصنيع سواء للزجاج المسطح والمائدة والعبوات في اوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

واقترح المهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة، دراسة مقترح لإنشاء مدرسة لصناعة الزجاج بالتعاون بين غرفة مواد البناء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبنك مصر علي أن تتولي الغرفة مع الوزارة اعداد المناهج الدراسية والتدريب المهني بالمصانع بما يسهم في حل مشكلة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالمصانع.