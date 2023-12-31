خيمينيز يقود فولهام لمواجهة أرسنال

أعلن ماركو سيلفا المدير الفنى لفريق فولهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ارسنال، وذلك بعد قليل على ملعب " كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق فولهام كالتالى:
حراسة المرمى: بيرند لينو.
خط الدفاع: تيموتي كاستاني، توسين أدارابيويو، كالفين باسي، أنتوني روبينسون.
خط الوسط: جواو بالينيا، توم كيرني، بوبي ريد، أليكس إيوبي، ويليان.
خط الهجوم: راؤول خيمينيز.
ويحتل فريق ارسنال المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بالتساوى مع مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، بينما يقع فرق فولهام فى المركز الـ 14 برصيد 21 نقطة.