خيمينيز يقود فولهام لمواجهة أرسنال

أعلن ماركو سيلفا المدير الفنى لفريق فولهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ارسنال، وذلك بعد قليل على ملعب " كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق فولهام كالتالى:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: تيموتي كاستاني، توسين أدارابيويو، كالفين باسي، أنتوني روبينسون.

خط الوسط: جواو بالينيا، توم كيرني، بوبي ريد، أليكس إيوبي، ويليان.

خط الهجوم: راؤول خيمينيز.

ويحتل فريق ارسنال المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بالتساوى مع مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، بينما يقع فرق فولهام فى المركز الـ 14 برصيد 21 نقطة.

