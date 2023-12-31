ads
الأحد 31 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خيمينيز يقود فولهام لمواجهة أرسنال

فولهام
فولهام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن ماركو سيلفا المدير الفنى لفريق فولهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ارسنال، وذلك بعد قليل على ملعب " كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق فولهام كالتالى: 
حراسة المرمى: بيرند لينو.
خط الدفاع: تيموتي كاستاني، توسين أدارابيويو، كالفين باسي، أنتوني روبينسون.
خط الوسط: جواو بالينيا، توم كيرني، بوبي ريد، أليكس إيوبي، ويليان.
خط الهجوم: راؤول خيمينيز.

ويحتل فريق ارسنال المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بالتساوى مع مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، بينما يقع فرق فولهام فى المركز الـ 14 برصيد 21 نقطة.
 

خيمينيز فولهام ارسنال الدوري الإنجليزي تشكيل فريق فولهام