إضراب هوليود والغواصة تيتان ومحاكمة ترامب.. أبرز أحداث 2023 بالولايات المتحدة

سلّط ياسر نور الدين مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على أبرز الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري 2023.

وقال نور الدين في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي محمد جاد: "ففي التاسع من يناير ظهرت الوثائق السرية التي كان يحتفظ بها بايدن، وقال مستشار البيت الأبيض إنها وُجدت في منزله ومكتبه عندما كان نائبا للرئيس الأسبق أوباما".

وأضاف: "في الثاني من فبراير برزت قضية المنطاد الصيني للتجسس الذي دخل الأجواء الأمريكية وأسقط بعد تشاورات من قوات الدفاع الأمريكية، والذي سبب مشكلات كبيرة الولايات المتحدة والصين وفتح مجالا للتجسس عن طريق المناطيد".

وتابع: "في العاشر ن مارس أفلس بنك وادي السليكون ما سبب اضطرابا في سوق المال والأعمال بأمريكا وأثر على المال والأعمال في أوروبا، وفي 7 إبريل سلم ترامب نفسه في ولاية نيويورك يحاكم في 34 اتهاما منها ما هو أخلاقي ومنها ما يتعلق بوضعه المالي، وفي مايو أضربت نقابة الممثلين في هوليود وجرى تصنيف هذا الإضراب بأنه الثاني منذ 40 عاما في قوته وتأثيره وكان يطالب بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي".

وأكد: "في 18 يونيو 2023 كانت هناك واقعة غريبة، وهي اختفاء الغواصة تيتيان التي كانت تحاول زيارة حطام سفينة تايتنك والتي عُثر عليها في نهاية الشهر ذاته".

