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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومى لأرسنال فى مواجهة فولهام

ارسنال
ارسنال
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أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق ارسنال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام، وذلك بعد قليل على ملعب " كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق أرسنال كالتالى: 
حراسة المرمى: دافيد رايا.
خط الدفاع: بنجامين وايت
، ويليام ساليبا، غابرييل ماجاليس، جاكوب كيويور.
خط الوسط: مارتن اوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.
خط الهجوم: بوكايو ساكا ، إدوارد نيكيتاه، غابرييل مارتينيلي. 
ويحتل فريق ارسنال المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بالتساوى مع مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، بينما يقع فرق فولهام فى المركز الـ 14 برصيد 21 نقطة.
 

تشكيل فريق أرسنال ارسنال الدوري الإنجليزي فولهام