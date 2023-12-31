تشكيل هجومى لأرسنال فى مواجهة فولهام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق ارسنال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام، وذلك بعد قليل على ملعب " كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أرسنال كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت

، ويليام ساليبا، غابرييل ماجاليس، جاكوب كيويور.

خط الوسط: مارتن اوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا ، إدوارد نيكيتاه، غابرييل مارتينيلي.

ويحتل فريق ارسنال المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بالتساوى مع مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، بينما يقع فرق فولهام فى المركز الـ 14 برصيد 21 نقطة.

