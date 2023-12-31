حصاد 2023.. 8 انتخابات رئاسية في أفريقيا ووجهان جديدان يظهران بأروقة الحكم

شهدت قارة أفريقيا في عام 2023 سبعة انتخابات رئاسية تولى بعدها قائدين جديدين حكم بلادهم فيما تجددت ولاية خمسة آخرين.

نيجيريا

في شهر فبراير 2023 انتخب الشعب النيجيري رئيسا جديدا للبلاد الأكثر اكتظاظا بالسكان في قارة أفريقيا، وهو بولا تينوبو ليتولى حكم نيجيريا خلفا لمحمد بخاري الذي قاد البلد الأفريقي لفترتين.

الرئيس النيجيري بولا تينوبو

وفاز الزعيم الجديد في الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 37.8% من الأصوات وتغلب على مرشح حزب الشعب الديمقراطي أتيكو أبو بكر (29.8%)، ومرشح حزب العمل بيتر أوبي (26.1%). وتولى تينوبو رئاسة نيجيريا في 29 مايو.

سيراليون

وفي شهر يونيو من العام الجاري، فاز رئيس سيراليون المنتهية ولايته جوليوس مادا بيو بفترة رئاسية جديدة من الجولة الأولى ضد 13 مرشحًا آخر.

وحصل مادا بيو على 56.17% من الأصوات، فيما حصل منافسه الرئيسي وزير الخارجية السابق سامورا كامارا على 41.16%.

زيمبابوي

وأعيد انتخاب إيمرسون منانجاجوا رئيسا لزيمبابوي، الذي يتولى السلطة منذ عام 2017، لولاية ثانية. وخرج منتصرا بعد الجولة الأولى بنسبة 52.6% من الأصوات، فيما منافسه الرئيسي، نيلسون شاميسا، زعيم حركة التغيير، على 44% من الأصوات.

وبدأت الولاية الرئاسية الجديدة لإيمرسون منانجاجوا في الرابع من سبتمبر الماضي.

الجابون

وأجرت الجابون انتخابات رئاسية في 26 أغسطس وفي 30 أغسطس، أعلنت اللجنة الانتخابية أن الرئيس علي بونجو أونديمبا، الذي يتولى منصبه منذ عام 2009، قد أعيد انتخابه لولاية ثالثة بنسبة 64.2% من الأصوات.

أونديما قائد الجابون

وفي اليوم نفسه، أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش على شاشة التلفزيون الوطني أنه تمت الإطاحة بالرئيس وتم تعيين الجنرال بريس أوليجي نجويما، قائد الحرس الجمهوري، رئيسا مؤقتا وأدى اليمين في 4 سبتمبر.

ليبيريا

وفي ليبيريا، تقرر مصير الرئاسة في الجولة الثانية من التصويت، واجه اثنان من أصحاب الثقل في السياسة الليبيرية، نائب الرئيس السابق جوزيف بواكاي ورئيس الدولة المنتهية ولايته جورج ويا، بعضهما البعض.

وفي نهاية التصويت في 14 نوفمبر، حصل جوزيف بوكاي على 50.64% من الأصوات مقابل 49.36% لمنافسه.

وسينتقل رئيس الدولة الجديد إلى القصر الرئاسي في 22 يناير 2024.

مدغشقر

وفي 16 نوفمبر 2023، أُعيد انتخاب أندري راجولينا، الذي شغل منصبه من عام 2009 إلى عام 2014 ومن عام 2019 إلى عام 2023، رئيسًا لمدغشقر حصل على 58.9% من الأصوات، بينما حصل أقرب منافسيه سيتيني راندرياناسولونيايكو على 14.4%. ولم تعترف المعارضة، التي دعت أنصارها إلى مقاطعة الانتخابات، بالنتائج.

وتم تنصيب رئيس مدغشقر الجديد في 16 ديسمبر في العاصمة أنتاناناريفو.

الكونغو الديمقراطية

في 20 ديسمبر، شارك 19 مرشحًا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية.

تشيسيكيدي آخر الرؤساء المنتخبين

ووفقا للنتائج الأولية، جاء الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي (حتى عام 2019) في المقدمة وفي 29 ديسمبر حصل على 76.32% من الأصوات، ويليه حاكم مقاطعة كاتانجا السابق ورجل الأعمال مويز كاتومبي بنسبة 16.5% من الأصوات.

ومن المنتظر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد.