محافظ "المركزي": إعفاء عملاء الأفراد من رسوم التحويلات عبر تطبيق "إنستا باي"

أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، علي إعفاء عملاء الأفراد من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية بالجنيه المصري عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية "أنستا باى".

وأشار “عبدالله” خلال أجتماعه اليوم الاحد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي أصدر عدد من القرارات خلال الفترة السابقة والتي تسري اعتبارا من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

والجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية “انستاباي” والتي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها – بلغت 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية- ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.