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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي: رسالة الطفل الفسطيني علي وصلت ومحل اهتمام كبير من مجلس الإدارة

الأهلي
الأهلي
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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تلبية رغبة الطفل الفلسطيني علي إسماعيل، في الحصول على قفازات محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ونشر حساب الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة من سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، يعبر فيها عن الاستجابة لرغبة الطفل الفلسطيني.

وقال سعد شلبي في الرسالة التي أبرزها حساب الأهلي: رسالة ابننا الفلسطيني علي وصلت.. ومحل اهتمام كبير من مجلس إدارة الأهلي.

وكان الطفل الفلسطيني علي إسماعيل وجه رساله قال فيها: بقولهم خدوني عندكم أنا وخالتي وبنت عمي وابن خالي، خدوني عالجوني بس، وأشوف الشناوي قدوتي وقدوة كل واحد بيحب النادي الأهلي.. كان نفسي أكون حارس الأهلي زي الحارس الشناوي، وكنت نفسي أشوف الشناوي وألبس قفاز الشناوي وزِيه.. أحلامي كلها بس أسافر على مصر أشجع النادي الأهلي وأدرب عندهم، وكل ما تيجي مباراة للأهلي بحضرها وكانوا بيبيّضوا وجهنا مش بيسودوه...آخر مرة فازوا بكأس إفريقيا ورفعوا رأسنا، إحنا عندنا 11 مرة كأس إفريقيا مش مرة ولا مرتين، أنا قدوتي النادي الأهلي وبحبهم ودمي أحمر عشان أنا أهلاوي.

مجلس إدارة النادي الأهلي الطفل الفلسطيني علي إسماعيل قفازات محمد الشناوي