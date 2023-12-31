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الأحد 31 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«العشري» يعلن قائمة معسكر الاتحاد السكندري لمباراة الداخلية في الدوري

«العشري »يعلن قائمة
«العشري »يعلن قائمة معسكر الاتحاد السكندري لمباراة الداخلية
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة العشري ،عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة الداخلية ،والمقرر إقامتها غداً الإثنين ،على ملعب استاد السلام ،ضمن منافسات الجولة رقم ١١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .
واللاعبون هم :
حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمر صلاح .

خط الدفاع: 
سيف تقا -هشام صلاح- إسلام أبو سليمة -محمود شبانة - عمرو صالح - أحمد غنيم -مصطفى إبراهيم.
خط الوسط :
مورو ساليفو -عمر الوحش- أحمد عيد- ناصر ناصر.
كريم الديب- عبد الغني محمد-  فوزي الحناوي- الحبيب-خالد الغندور- بلال السيد.

خط الهجوم: 
بواتينج- إريك أوبامي- رجب عمران.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل السادس برصيد ١٥ نقطة ،بينما الداخلية في قبل الأخير برصيد ٧نقاط بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

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