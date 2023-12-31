كأس الرابطة.. بيراميدز مع فاركو والطلائع وزد في رحلة البحث عن أول لقب

أسفرت قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المتحرفة في نسختها الثالثة فريق بيراميدز ضمن المجموعة الثانية خلال مراسم القرعة التي اقيمت اليوم الأحد.

ووقع بيراميدز في المجموعة من أندية فاركو وطلائع الجيش وزد إف سي.

وتم تقسيم الأندية المشاركة إلى 4 مجموعات كل مجموعة 4 أندية عقب اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة في البطولة.

وتقام مباريات كأس الرباطة بداية من يوم 8 يناير المقبل، حيث سيتم الاعلان عن مواعيد كل المباريات بحيث تقام في أوقات لا تشهد لقاءات منتخ مصر في أمم إفريقيا .

وتقام منافسات الجولة الأولى أيام 8 و9 و10 من الشهر المقبل والجولة الثانية يومي 15 و16 من الشهر المقبل وتختتم مرحلة المجموعات بالجولة الثالثة يومي 25 و26 يناير.

وتقام منافسات دور الثمانية يومي 31 يناير و1 فبراير ثم تقام منافسات دور الـ4 يومي 5 و6 فبراير على أن يتم تحديد اللقاء النهائي وفقا للتنسيق مع الشركة الراعية.