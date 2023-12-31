أنشولتي يجد ضالته في إنتر

كشفت بعض التقارير الإسبانية ان كارلو أنشولتى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، وجد ضالته فى فى فريق إنتر الإيطالى.

وتعرض خط دفاع الفريق الملكى لضربة قوية، بعد إصابة الثنائى إيدير ميلتاو ودافيد ألابا بالرباط الصليبى، وغيابهم لفترة طويلة، قد تكون لآخر الموسم.



وذكرت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، ان ريال مدريد يسعى فى ضم أليساندرو باستوني مدافع إنتر، بناءً على رغبة أنشيلوتي، المدير الفنى للفريق الملكى.

وأكد التقرير أن إمكانيات باستونى تتفق مع رغبات أنشيلوتي، الذى يثق فيه.



ويعيش باستوني صاحب الـ 24 عاما، افضل فتراته كأفضل المدافعين في الدوري الإيطالي منذ تصعيده للفريق الأول بإنتر، والذى ساهم فى تتويجه بلقب الدوري الإيطالي عام 2021، وفي فوز إيطاليا بلقب اليورو بنفس العام.



يذكر أن باستوني شارك في 183 مباراة مع إنتر بجميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة خلالهم.