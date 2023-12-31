ينتظر محمد صبحي، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حسم مصيره مع القلعة البيضاء، سواء بالبقاء أول الرحيل، خاصة وأن تعاقد الحارس الشاب ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع، مع أي ناد بداية من شهر يناير المقبل.

وشهدت الفترة الماضية، عرض محمد صبحي للبيع، وإيقافه لمدة شهر مع خصم 20% من قيمة تعاقده مع النادي على خلفية مغادرة معسكر الفريق ليلة مواجهة نادي زد في مسابقة الدوري رفقة الثنائي أحمد فتوح ومصطفى الزناري، قبل أن يعود مرة أخرى للتدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة الإيقاف.

وأوقفت الأزمة الأخيرة، مفاوضات تجديد تعاقد الحارس مع النادي، قبل أن يعيد مجلس إدارة الزمالك تقييم موقع اللاعب مع النادي ودراسة حاجة الفريق إليه لتجديد تعاقده، حاصة بعد تجديد تعاقد أحمد فتوح لمدة 3 مواسم قادمة.

وقدم الحارس الدولي صاحب الـ24 عامًا، اعتذرًا إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء، وأعرب عن ندمه وتسمكه بتجديد تعاقده مع النادي.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين محمد صبحي ينتظر حسم مصيره مع إدارة الزمالك.