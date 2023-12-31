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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس شي بينج: سيتم إعادة توحيد الصين

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأحد، في خطابه بمناسبة العام الجديد: الصين "ستتم إعادة توحيدها بالتأكيد".

وأضاف الرئيس الصيني "يجب على جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان أن يلتزموا بهدف مشترك وأن يتقاسموا مجد تجديد شباب الأمة الصينية"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، هنأ الرئيس الصيني نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة العام الجديد 2024 وأكد بينج، أن العلاقات بين روسيا والصين، في عام 2023، صمدت أمام الوضع الدولي الهش وحافظت على تطورها واستقرارها.

وأوضح الرئيس الصيني: "في عام 2023، وفي مواجهة العديد من التغيرات والوضع الدولي والإقليمي المتذبذب، حافظت العلاقات بين روسيا والصين، على تطور صحي ومستقر وتحركت بثبات في الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أنه "في ظل قيادتنا المشتركة، تعمقت الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، وأصبح التعاون ااستراتيجي أوثق، وحقق التعاون المتبادل المنفعة باستمرار نتائج جديدة".

الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس الصيني إعادة توحيد الصين