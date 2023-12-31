«شهيد لقمة العيش».. حزن بالفيوم بعد وفاة شاب سقط من أعلى سقالة في ليبيا

حالة من الحزن يعيشها أهالي قريه العتامنة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعد وفاة شاب من أبنائه، أثناء عمله في النقاشة بدولة ليبيا الشقيقه، إلا أنّه سقط من علو .

وأطلق أهالي محافظة الفيوم، لقب «شهيد لقمة العيش» على الشاب " محمد احمد منصور " 25 عاما، أحد شباب قرية العتامنة بمركز اطسا، الذي سافر إلى ليبيا منذ شهر، وكان يعمل في النقاشة، إلا أنّه توفى أثناء قيامه بعمله في دهان إحدى العقارات السكنية، بعدما سقط من فوق سقالة على علو مرتفع ليسقط جثة هامدة.

وكشف خالد محمد أحد أهالي مركز اطسا ،"إنّ «محمد » كان شابا مجتهدا ومكافحا سافر إلى دولة ليبيا من أجل توفير حياه كريمه لزوجته حيث أنه متزوج منذ 7 أشهر فقط، موضحاً أنّ الراحل كان محبوبا وسط أصدقائه وأهالي قريته، بسبب أخلاقه الطيبة، واحترامه الشديد، ولكنه توفى أثناء عمله ليصبح شهيد لقمة العيش.

ولفت أنّ وفاة «محمد » كانت صدمة لجميع أصدقائه وأهالي قريته، مناشداً الجميع بأن يدعوا له بالرحمة والمغفرة وأن يُصبر قلوب أسرته على فراقه.

واختتم حديثه قائلا : “أن السلطات الليبيه صرحت بدفن ونقل جثمان الشاب، دون الحاجة إلى تشريحه، خاصة أنه لا يوجد أي اتهام أو شبهة جنائية، وجرى الكشف على الجثمان، وجرى تحنيط الجثمان ووضعه داخل الصندوق، وفقا للقواعد القانونية المتبعة في ليبيا”.

وأشار المصدر، إلى أن القنصلية المصرية العامة في ليبيا صرحت بنقل جثمان الشاب محمد احمد ، إلى مصر، بعد الانتهاء من إجراءات الترحيل.