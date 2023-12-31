صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام آخر جلسات عام 2023

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الاحد - اخر جلسات عام 2023، وزاد رأس المال السوقي بنحو 20.5 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب ، ليسجل في الختام نحو 1.719 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 24,894.26 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 10,597.34 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.02% ليغلق عند 30,181.65 نقطة.

وارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 5,473.42 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.34%، ليغلق عند مستوى 7,880.35 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 4,597.39 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 6.3 مليون جنيه، و12.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 19.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 831 مليون سهم، من خلال 112 ألف صفقة منفذة.