«خلافات عائلية».. عامل يطعن ابن خاله بسكين في الهرم

كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة تفاصيل واقعة اتهام عامل بالشروع في قتل نجل خاله بمنطقة الهرم في الجيزة.

وأوضحت التحقيقات أن مشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب خلافات عائلية، تعدى علي إثرها المتهم ويدعى “حسام” ويبلغ من العمر 22 سنة، على ابن خاله “مروان” البالغ من العمر 25 سنة، بسلاح أبيض، وأحدث إصابته بطعنة نافذة في الظهر.

وعليه فإن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، ومصادرة السلاح المضبوط، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمجني عليه للاستماع لأقواله، وكذلك شهادة عدد من شهود العيان حول الواقعة.

بداية الواقعة بورود بلاغ إلي قسم شرطة الهرم من المستشفي، باستقباله “مروان” مصاب بطعنة ناذة في الظهر، إثر إدعاء مشاجرة مع آخر، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم القاء القبض علي المتهم، وتبين أنه أقدم على الشروع في قتل نجل خاله بسبب خلافات عائلية، تم القبض علي المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.