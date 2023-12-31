السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي شرع في قتل أجنبيين بقصر النيل

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تشكيل عصابى، بالسجن 3 سنوات، ف اتهامهم بالشروع فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما .



جاء في أمر إحالة القضية، من نيابة وسط القاهرة الكلية، أن أربعة متهمين شرعو في قتل شخصين لسرقتهم، واعدو في سبيل ذلك خطه، وأثناء التنفيذ أحضروا أسلحة بيضاء، واعتدو عليهم بإصابات بالغة، ووجهت لهم النيابة تهم الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء، واقتحام شقة سكنية.

وتبين من تقرير الطب الشرعي، انهم مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، بسلاح أبيض من المرجح أنه سكين.

وقال المجني عليهم في أقوالهم انهم فوجئوبحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما، من بينهم سيدة، وقامو بإيهامهما بأنهم جامعى قمامة، وتعدو عليهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة "مبلغ مالى – 2 هات ف محمول"، ولاذا بالفرار.



وجاء في التحقيقات أن المتهمين سيدة و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية، وأقرت المتهمة الأولى بتعرفها على المجنى عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهم، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقى المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.



واضافت التحقيقات أنهم يوم الواقعة حضروا الي العقار وصعدو للشقه محل الواقعه، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة بإدعاء أنهم جامعي قمامه، وحاولوا توثيق المجنى عليهما، إلا أنهما قاوموهم فتعدوا عليهم بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها من مطبخ الشقة، وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات.

