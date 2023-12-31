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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يمنح زيزو وفتوح راحة من التدريبات

زيزو نجم الزمالك
زيزو نجم الزمالك
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حصل أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحرص محمد صبحي حارس مرمى الفريق على التواجد في مران اليوم  للحفاظ على لياقته البدنية.
ويشارك الزمالك بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير المقبل، وهى بطولة الوحدة الإماراتي، وستشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.

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