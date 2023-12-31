محافظ أسوان: الضرب بيد من حديد لمواجهة احتكار السلع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه يتم بالضرب بيد من حديد لمواجهة أى محاولات لإحتكار السلع الأساسية والإستهلاكية ، مع تشديد الرقابة التموينية من خلال تكثيف الحملات المكبرة للجان المشتركة من كافة الجهات المعنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار .



جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبية المطالب الجماهيرية ، وتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المختلفة ، وفى إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتوفير السلع المطابقة للمواصفات بأسعار مخفضة ، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وأوضح أنه يتم المتابعة اللحظية لتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإعتبار 7 سلع وهى " السكر ، والأرز ، وزيت الخليط ، والفول ، والمكرونة ، والجبن الأبيض ، واللبن " من المنتجات الإستراتيجية فى تطبيق حكم المادة " 8 " من قانون حماية المستهلك ، والصادر برقم 181 لسنة 2018 ، والتى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الإمتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى ، وذلك لمدة ستة أشهر.

وفى نفس السياق أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم مواصلة الجهود ، وتكثيف الحملات المشتركة ، والتى أسفرت عن ضبط 4268 مخالفة متنوعة منها 1340 مخالفة فى مجال الأسواق ، و 2928 مخالفة فى مجال المخابز . لافتاً إلى أن المضبوطات فى مجال الأسواق شملت تحرير 29 مخالفة للبيع بأزيد من السعر المقرر ، و 753 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 18 مخالفات مواد بترولية ، و 63 مخالفة لمضبوطات بدون ترخيص ، و 22 مخالفات لسلع مجهولة المصدر ، و 29 مخالفة للغش التجارى ، و 154 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية ، بالإضافة إلى تحرير 19 محضر لحوم ، و 115 محضر لتجار تموينيين ، و 139 محضر متنوع ، لافتاً بأنه فى مجال المخابز فقد ضمت قائمة المضبوطات 326 مخالفة لنقص الوزن ، و 267 مخالفة لعدم مطابقة للمواصفات ، وتحرير 12 محضر لتجميع الدقيق ، و 495 محضر للتصرف فى الدقيق ، و 692 محضر للتوقف ، و 179 محضر لإختراق ماكينات ، و 136 محضر لميزان مخالف ، فضلاً عن 30 محضر سجل ، و 10 محاضر لعدم وجود قائمة ، و 392 محضر آخرى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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