كبار ضباط جيش الاحتلال يطالبون بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلى، بأن كبار ضباط الاحتياط يطالبون رئيس الأركان ببدء التحقيق فى أحداث 7 أكتوبر فورًا.

وذكرت القناة، بإصابة 2 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام أريحا شرقى الضفة الغربية.

وفى حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلى المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضى، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.