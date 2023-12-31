الأهلي يحقق أمنية طفل غزة بقفازات وتيشيرت الشناوي

لبى النادي الأهلي أمنية أحد أطفال غزة الذي طلب قفازات كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي.

وقال محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه سيتم إرسال تيشيرتات وقفازات موقعة من اللاعبين مع أقرب قافلة للتحالف الوطني.

ونشر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك: يا علي صوتك وصل، تيشيرت الأهلي وقفازات الأهلي موقعين من كابتن محمد الشناوي واللاعبين يكونوا عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني.. إن شاء الله تخف وهجيبلك بإذن الله موافقة تيجي مصر وتكمل علاجك وتزور النادي الأهلي.. اتمسك بأحلامك زي ما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك.. وإحنا دايمًا معاك.



يذكر أن النادي الأهلي ارسل قافلة دعم للشعب الفلسطيني وقطاع غزة بسبب الحرب.