وحدة المظليين الإسرائيلية تنتقل من شمال غزة لخان يونس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن وحدة القتال في لواء المظليين انتقلت من شمال قطاع غزة، وانضمت للقوات في منطقة خان يونس ومحيطها.

وجاء هذا القرار بعد يومين من ارسال لواء اخر في جيش الاحتلال للقتال في خان يونس ليصبح العدد الكلي للجنود الذين يخوضون القتال بغزة اكثر من 30 الف جندي .

وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين في بيان، أمس السبت، عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية.

وجاء في البيان: "مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة تاندوم في مدينة خان يونس مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر".

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان لها عن استهداف 8 دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105".

وجاء في البيان: "كتائب القسام تستهدف 8 دبابات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حي التفاح والدرج بمدينة غزة".

وأضاف: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".