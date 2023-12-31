حصاد 2023 بمكتبة مصر العامة بدمنهور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على أهمية دور مكتبة مصر العامة بدمنهور بإعتبارها أحد الصروح الثقافية الكبرى على أرض المحافظة ودورها في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية والوعي لدى النشء والشباب وغرس قيم الولاء والإنتماء لديهم، بما تقدمه وتنظمه من ورش عمل وندوات وفاعليات مختلفة على مدار العام، والمساهمة في نهضة المجتمع وتطوره والمحافظة على هويته وتماسك أفراده والإرتقاء بالسلوك الإنساني والحضاري عامة .

واوضحت بلبع، أن محافظة البحيرة قد شهدت نقلة نوعية في شتى القطاعات وإقامة العديد من المشروعات الإستثمارية، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنها تحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية بإعتبارها من المحافظات العريقة والتي تضم العديد من الثروات وموارد كبيرة تستحق أن تستثمر بسواعد أبنائها .

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى الدور الهام لمكتبة مصر العامة في نشر الثقافة والمعرفة وتقديم الخدمات والأنشطة والدورات التدريبية والتأهيلية التي من شأنها رفع المستوى الثقافي والتوعوي لأبناء محافظة البحيرة .

ومن جانبه أشار أحمد هواش مدير مكتبة مصر العامة الى جهود المكتبة وأنشطتها الثقافية وحصادها خلال عام 2023، بأداء رسالتها الثقافية والمعرفية وسط المجتمع والحرص على المساهمة في النهضة المجتمعية التى يقودها رئيس الجمهورية، حيث بلغ عدد الكتب بالمكتبة بعد تزويد القاعات بالاصدارات الجديدة ٧٣٢٥٥ كتاباً وبلغ عدد الاعارات الداخلية ٢٢٠٠٠ كتاباً وعدد الاعارات الخارجية ٢٤٠٠٠ كتاباً ،كما بلغ عدد العضويات ٤٩٥٥١ عضواً (٥٢٠٠ عضواً خلال عام 2023).

وإيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب استمرت المكتبة بتفعيل جولات حملة (إقرأ . فكر . لمستقبل أفضل) للعام الدراسي الجديد وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بزيارة العديد من المدارس داخل قرى ونجوع محافظة البحيرة حيث استفاد من أنشطة الحملة خلال عام 2023 نحو ١٦٠٠ طالب وطالبة بمراحل التعليم الإبتدائية والإعدادية والثانوية .

كما تم استضافة برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب على مدار 3 أسابيع متتالية ووفد الأكاديمية الوطنية للتدريب لإقامة فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بمحافظة البحيرة ، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، بهدف تمكين وتأهيل المرأة لتدريب ١٢٥ سيدة علي المهام الادائية.

كما قام قسم الترجمة بترجمة وتوثيق المستندات الرسمية لعدد ١٢٠٠ وثيقة مترجمة معتمدة خلال عام ٢٠٢٣م، افتتاح معرض دمنهور للكتاب في نسخته السادسة ،والذى تنظمه مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والعديد من الهيئات والمؤسسات على مدار ١٠ أيام متتالية، بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين ورموز الأدب والفكر والثقافة والفنون وهذا يعد إستكمالاً لمسيرة النجاح على مدار ٥ أعوام مضت ودليلاً على حرص المجتمع على التزود بالثقافة المستنيرة والتى تعد أحد أهم ركائز التنمية.

وأقيم المعرض هذا العام بمشاركة أكثر من ٣٠ دور نشر إلى جانب ركن الأزهر وركن الكنيسة وركن السياحة والبيئة، وتضمن العديد من الفعاليات والندوات الثقافية والأدبية والفنية بقاعة المؤتمرات وعروضاً فنية على مدار اليوم بالمسرح الروماني وعقد ورش تستقبل البراعم للإبداع والتميز، بالاضافة إلى ورش عمل تعليم فن الكاريكاتير والذى تم خلاله الإحتفاء بابن محافظة البحيرة الكاتب والمترجم الكبير الراحل/ السيد إمام بالاضافة إلى تكريم اسم الفنان الراحل محمود الجندي بحضور أسرته و فرقته المسرحية.

وشاركت الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض هذا العام بما يقرب من ١٥٠٠ عنوان من إصداراتها المختلفة بالسلاسل كافة، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تقدم كتبًا باسعار مخفضة،

واستضافت المكتبة خلال عام 2023 عدد كبير من الزيارات المدرسية من مختلف المراحل التعليمية بإجمالي عدد ١٨٤٥٠ طالب وطالبة. كما استقبلت المكتبة عدد كبير من الطلبة والطالبات ضمن مسابقة فرسان القراءة تحت شعار "اقرأ بالمصري "بالتعاون من مديرية التربية والتعليم.

وقد شاركت فرقة مكتبة مصر العامة للإنشاد الديني في مهرجان سماع الدولي بالقاهرة ٢٠٢٣ للموسيقى الروحية والإنشاد الديني الذي أقيم بيت السناري بالقاهرة بمشاركة ٣٠ فرقة دولية عربية وأجنبية، كما شارك فريق مكتبة مصر العامة للشطرنج بمنافسات الدوري الممتاز (ب) وحصل على المركز الثالث ضمن ٧فرق مشاركة بالدوري لهذا العام ،بالاضافة الى المشاركة باحتفالية مكتبة دمياط بالعيد السنوي الثاني

كما شاركت المكتبة ضمن فعاليات المرحلة الأولى بمبادرة "البرمجة والتحول الرقمى" و مبادرة "صحتي..قوامي" بالتعاون مع حملة " تخيل العالم بلا سمنة " و مبادرة " التثقيف السياسي للشباب" وهي عبارة عن سلسلة دورات تدريبية تثقيفية و توعوية للشباب من الجنسين، تحت عنوان (مباديء العمل السياسي و الإعداد للمحليات).

كما حرصت المكتبة علي الاستمرار فى تقديم الدورات التدريبية التي من شأنها تأهيل الشباب لمواجهة متطلبات سوق العمل ومنها دورات تعليم اللغات حيث بلغ عدد المستفيدين من دورات اللغات خلال عام ٢٠٢٣ الي (٤٢٤ متدرب في اللغة الإنجليزية - ١١٢ متدرب في اللغة الفرنسية - ١٣٦ متدرب في اللغة الألمانية) كما بلغ عدد المتدربين في ١٢٤٢ ، و١٧٧ متدرب في دورات Ic3 و ٣١١ متدرب في الدورات المحاسبية، و ٣٤٨ بدورات الجرافيك، و ١٣٦ في البرمجة، و٤٤٠ متدرب بدورات التنمية البشرية، و٥٢ متدرب في المقامات الصوتية ودورات المهارات الإعلامية والصحفية.



وسعياً من المكتبة الي تطوير خدماتها استمرت فى إقامة جلسات التخاطب وتعديل السلوك وتنمية المهارات للأطفال حيث بلغ عددهم ٦٠ طفل، بالاضافة إلى دورات الحساب الذهني لتأهيل الطفل لإجراء العمليات الحسابية بطريقة سريعة باستخدام جهاز Abacus وبلغ عددهم ٨٠ طالب بالإضافة إلى دورات الخط العربي حيث وصل عدد المستفيدين منها الي ٣٥٠ مشترك و ٢٣٤ مشترك بدورات تحفيظ القرآن الكريم، و٧٩ في الموسيقى، و ١٦٠ متدرب في الحاسب الآلي مع الاستمرار في دورات تعليم الرسم والخياطة والأشغال اليدوية ومسابقات الشطرنج وجلسات الحكي التفاعلية، بالإضافة إلى ورش التلسكوب والرصد الفلكي .

وشارك أتوبيس المكتبة المتنقلة هذا العام في فعاليات افتتاح مجمع خدمات الأبعادية بحضور فخامة رئيس الجمهورية و المشاركة بمبادرة " انت الحياة "حيث تم تقديم العديد من الأنشطة والورش لأطفال القرية، كما شارك الأتوبيس في معسكر الإيواء وإصطفاف معدات مواجهة الأزمات وجاهزيتها بأكثر من ١٢٣٣ معدة مع بدء إنطلاق وتنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر "١٢١ " بمحافظة البحيرة وقد تضمنت الزيارة أنشطة متنوعة داخل المركز من مسرح عرايس وتلوين وتم توزيع جوائز عليهم بالإضافة إلى مشاركة الأتوبيس بزيارة مؤسسة التثقيف الفكري للبنات بقرية دسونس أم دينار حيث إستفاد من خدماته عدد ٣٩ طفلة من بنات المؤسسة،كما شارك الأتوبيس بخدماته و أنشطته على مدار الأجازة الصيفية بزيارات أسبوعية لنادي ألعاب دمنهور و نادي الشبان المسلمين لخدمة الأطفال المتواجدين خلال فترة الأجازة ، بجانب مشاركة أتوبيس المكتبة المتنقلة في حملات اقرأ فكر لمستقبل أفضل لزيارة المدارس بالقرى المنتشرة بمراكز المحافظة على مدار أشهر العام الدراسي.

وضمن إحتفالات المكتبة بأعياد الطفولة لعام ٢٠٢٣ تم تنظيم معرضاً للوحات الفنية للطلبة والطالبات الموهوبين بمدارس التربية والتعليم بالاضافة لتقديم عروض وفقرات فنية ومسرحية بالمسرح الروماني وعروض الشعر والإلقاء للموهوبين في مجال الادب.

كما نظمت المكتبة إحتفالاً بالمولد النبوي الشريف، وذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة وحفلات ليالي رمضان الفنية والثقافية بالمسرح الروماني بالاضافة إلى إقامة ليالي مكتبة دمنهور خلال فصل الصيف لخدمة الأسر والأطفال بالأجازة

وأقيمت ندوات بعنوان "استراتيجيات تعديل السلوك و مشكلات الابناء في ظل التغييرات المعاصرة المزاجية وعلاقتها بالصحة النفسية"، وفي مجال حقوق الانسان ومحاضرات سيكولوجية للفئات الخاصة وكيفية التعامل مع طلاب التوحد ودمجهم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم. بالاضافة إلى ندوة "مجابهة زواج القاصرات" بالتعاون مع خريجي الأزهر و التثقيف الصحي.

وفي اطار التعاون الوثيق بين مركز النيل للإعلام والمكتبة اطلقت الهيئة العامة للاستعلامات حملة تثقيفية تحت شعار "صوتك مستقبلك انزل وشارك " للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات.

هذا بالاضافة إلى العديد من الفعاليات الخاصة بذوى الاعاقة والأمراض المزمنة ومنها الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء تضمنت مجموعة من الإبداعات والعروض الفنية والرياضية لطلبة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور. والاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة و ندوات تثقيفية حول الشمول المالي والتحول الرقمي ونشر الثقافة المالية وريادة الأعمال لذوى الإعاقة. والاحتفال بأبطال السكر من الأطفال مرضى السكري وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي تحت شعار"سكري صديقي".

وفي إطار الاهتمام بصقل و تطوير مهارات العاملين بالمكتبة للنهوض بمستوى تقديم الخدمات ومن ثمّ رفع مستوى رضا العملاء و المستفيدين، تم اختيار مجموعة متنوعة من العاملين للحصول على الدورات التدريبية المتخصصة والتي تقدّم سنوياً بوزارة التنمية المحلية ومنها ( تأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة – أسس ومهارات الرصد الاعلامي – إدارة مشروعات التعاون الدولي – الكتابة الصحفية والتعامل مع الاعلام ) وغيرها من الدورات والبرامج التدريبية التي من شأنها إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل.

استضافة الإجتماع الأول لمجلس الصحة الإقليمي، شاركت المكتبة في تقديم الخدمة المكتبية لأبناء كفر الدوار حيث بلغ عدد الكتب ١٢٨٥٥ كتاب وعدد الاعارات الخارجية ١١٥١ كتاب وعدد الاعارات الداخلية ٢٣٩ كتاب وعدد العضويات ١٣٠٠ عضو واستضافت عدد كبير من الزيارات المدرسية بإجمالي ١٤٨٠٠ طالب ، بجانب الدورات التدريبية في اللغة الأنجليزية حيث وصل عدد المستفيدين الى ٢٩٥متدرب و٣٦٦ متدرب فى دورة icdl و٧٤ طفل في جلسات التخاطب واضطرابات النطق وحوالي ١٥٠ طالب في دورة الحساب الذهني و ٨٥ طالب في تعليم الخط العربي ، وشاركت المكتبة في القوافل الطبية والسكانية بقرى كفر الدوار ضمن مبادرة حياة كريمة .

وقد شاركت المكتبة في عديد من الاحتفالات منها الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ، وذكرى حرب أكتوبر المجيد ،والاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة.

وحرصاً من المكتبة علي تقديم خدمات ثقافية من خلال عدد من الندوات والمحاضرات الدينية مثل ندوة عن القيم الاخلاقية في التعاون مع التكنولوجيا وندوة عن الموروثات الاجتماعية وتأثيرها علي الزياده السكانية . وندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة وندوة عن أهمية المشلركة السياسية الإيجابية ، وندوة عن التثقيف السياسي والاعداد للمحليات

وساهمت المكتبة في تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية و الترفيهية و التعليمية لأبناء مدينة الدلنجات خلال عام ٢٠٢٣ تمثلت في تعزيز مهارات التواصل عن طريق إتاحة دورات اللغة الإنجليزية للكبار و الاطفال و دورات الحاسب الآلي و دورات الخط العربي و تعليم الرسم للاطفال و الكبار .

وعلى الجانب التربوي و التعليمي، نظمت المكتبة عددا من الندوات الثقافية بالتعاون مع الهيئات و المؤسسات الحكومية ( إدارة الدلنجات التعليمية الازهرية - المنظمة العالمية لخريجي الازهر الشريف - ادارة مركز الدلنجات التعليمية - مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ).

حيث استقبلت المكتبة 6 زيارات مدرسية خلال العام لبعض المدارس التابعة لتلك المؤسسات وهى (معهد الحجر المحروق الأزهري - مدرسه الثانويه للبنات - مدرسه الاعداديه بنات الحديثة - مدرسه الدلنجات رياض الاطفال - مدرسة مدرسة ابو بكر الصديق - مدرسة الصافي للإرشاد ).

كما حرصت المكتبة على تنظيم عدداً من الورش الثقافية و الأدبية والترفيهية واللغوية لروادها من مختلف الاعمار و بالتعاون مع المؤسسات الثقافية و الادبية بالمحافظة ، و من أهمها " ورشة اللغة الأسبانية تحت عنوان " حضارة العرب في اسبانيا " ، تعرف بها الاطفال على كلمات اللغة العربية و ما يقابلها بالاسبانية و مبادئ و اساسيات اللغة .

وفي مجال التثقيف الصحى، قامت مكتبه مصر العامة فرع الدلنجات بالتعاون مع أكاديمية التميز الدولية للعلوم المتخصصة بعمل ندوة بعنوان "التثقيف الصحي وأهمية الحفاظ على مجتمع صحي خالي من الامراض" ، للتوعية الصحية للافراد وإبراز وأهمية التبرع بالدم .كما تم تنظيم محاضرة بعنوان " الطعام الصحي للاطفال " بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحيرة .

هذا وتستعد مكتبة مصر العامة بدمنهور في مستهل عام 2024 بالبدء في إنشاء أفرع جديدة للمكتبة حيث تم تخصيص قطعة أرض بمركز ومدينة المحمودية و قطعة أرض بمركز ومدينة حوش عيسى وجاري تخصيص أرض بمركز ومدينة رشيد، لبناء أفرع جديدة للمكتبة لخدمة أبناء تلك المراكز ومدنها وقراها.