ads
الأحد 31 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استعدادات بمتنزهات مطروح وفنادق سيوة والساحل الشمالي لاستقبال رأس السنة.. صور

رفع درجة الاستعداد
رفع درجة الاستعداد بمتنزهات مطروح وفنادق سيوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد بالمتنزهات والحدائق والمستشفيات مع استقبال العام الميلادي الجديد. 

وأشار شعيب إلى فنادق محافظة مطروح والمتمثلة فى الساحل الشمالى وواحة سيوة وهى الأكثر عددا وجذبا للسائحين المصريين  والأجانب خلال هذه الفترة، حيث استعدت لاستقبال رأس السنة والعام الجديد، بتجهيزات ومظاهر احتفالية داخلية والتى تجذب السائحين لالتقاط الصور التذكارية الرائعة. 


من جانبه أشار محمد أنور مدير عام السياحة بالمحافظة، أنه تتوافد السياحة الداخلية من المصريين والأجانب للاستمتاع بمظاهر الاحتفالات، مشيرا أن الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظة قد استعدت لاستقبال زوارها مع  احتفالات رأس السنة الميلادية، موضحًا أن العديد من الفنادق قد أطلقت عروضا ترويجية واحتفالات داخلية وخاصة فى فنادق سيوة لجذب أعدادا من السياح المصرين والأجانب خلال احتفالات العام الجديد وقد تنوعت نسب الاشغال بين الفنادق بنسب عالية  .

وشهدت مدينة سيوة إقبالا كبيرا خلال الفترة الحالية نظرا لطبيعة سيوة  الساحرة وجوها المتميز و شمسها الساطعة الدافئة وأجوائها الخلابة وتنوع المقومات السياحية بها ومنها قلعة شالى القديمة وبحيرات الملح الطبيعية وعيون المياه الكبريتية (عين كليوباترا )، وكذلك جيل الموتى وجبل الدكرور و قاعة تتويج الاسكندر الأكبر،  وكذلك القيام برحلات السفارى والاحتفال برأس السنة الجديدة داخل الصحراء والتمتع بالعشاء والأطعمة السيوية المختلفة مع  مشاهدة الحفلات السيوية. 

رفع درجة الاستعداد بمتنزهات مطروح وفنادق سيوة والساحل الشمالى لاستقبال رأس السنة

IMG-20231231-WA0024
IMG-20231231-WA0024
IMG-20231231-WA0023
IMG-20231231-WA0023
IMG-20231231-WA0025
IMG-20231231-WA0025
IMG-20231231-WA0026
IMG-20231231-WA0026
IMG-20231231-WA0027
IMG-20231231-WA0027
IMG-20231231-WA0029
IMG-20231231-WA0029
IMG-20231231-WA0028
IMG-20231231-WA0028
IMG-20231231-WA0030
IMG-20231231-WA0030
IMG-20231231-WA0031
IMG-20231231-WA0031
IMG-20231231-WA0033
IMG-20231231-WA0033
IMG-20231231-WA0032
IMG-20231231-WA0032
مطروح سيوة العام الميلادي الجديد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فنادق سيوة