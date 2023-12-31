استعدادات بمتنزهات مطروح وفنادق سيوة والساحل الشمالي لاستقبال رأس السنة.. صور

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد بالمتنزهات والحدائق والمستشفيات مع استقبال العام الميلادي الجديد.

وأشار شعيب إلى فنادق محافظة مطروح والمتمثلة فى الساحل الشمالى وواحة سيوة وهى الأكثر عددا وجذبا للسائحين المصريين والأجانب خلال هذه الفترة، حيث استعدت لاستقبال رأس السنة والعام الجديد، بتجهيزات ومظاهر احتفالية داخلية والتى تجذب السائحين لالتقاط الصور التذكارية الرائعة.



من جانبه أشار محمد أنور مدير عام السياحة بالمحافظة، أنه تتوافد السياحة الداخلية من المصريين والأجانب للاستمتاع بمظاهر الاحتفالات، مشيرا أن الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظة قد استعدت لاستقبال زوارها مع احتفالات رأس السنة الميلادية، موضحًا أن العديد من الفنادق قد أطلقت عروضا ترويجية واحتفالات داخلية وخاصة فى فنادق سيوة لجذب أعدادا من السياح المصرين والأجانب خلال احتفالات العام الجديد وقد تنوعت نسب الاشغال بين الفنادق بنسب عالية .

وشهدت مدينة سيوة إقبالا كبيرا خلال الفترة الحالية نظرا لطبيعة سيوة الساحرة وجوها المتميز و شمسها الساطعة الدافئة وأجوائها الخلابة وتنوع المقومات السياحية بها ومنها قلعة شالى القديمة وبحيرات الملح الطبيعية وعيون المياه الكبريتية (عين كليوباترا )، وكذلك جيل الموتى وجبل الدكرور و قاعة تتويج الاسكندر الأكبر، وكذلك القيام برحلات السفارى والاحتفال برأس السنة الجديدة داخل الصحراء والتمتع بالعشاء والأطعمة السيوية المختلفة مع مشاهدة الحفلات السيوية.

رفع درجة الاستعداد بمتنزهات مطروح وفنادق سيوة والساحل الشمالى لاستقبال رأس السنة

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