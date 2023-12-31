تعرف على إنجازات مدينة القنايات بالشرقية خلال 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة القنايات خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية عبر تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

و شهدت مدينة القنايات عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الانارة بالشوارع والطرق الرئيسية ، و تم خلال الخطه الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024 ، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومنها:

أعمال رصف طريق نهاية شارع القواس حتى مقابر ابوعبدالاله بنسبة تنفيذ 100 ٪وبتكلفة مليون و100 الف جنيه.

الإنتهاء من تشطيب واجهات مبنى مجمع المصالح بنسبة تنفيذ 100 ٪ وبتكلفة 150 ألف جنيه.

أعمال تطوير وتأهيل 2 بوابة بمدخل المدينة بنسبه تنفيذ 100 ٪ وبتكلفة 350 الف جنيه.

تركيب وحدة انذار مبكر لاسلكي بنسبه تنفيذ 100 ٪ وبتكلفة 50 ألف جنيه.

الإنتهاء من أعمال ترويد مهمات وادوات إنارة بنسبه تنفيذ 100 ٪ وبتكلفة 875 ألف جنيه.

توريد وتركيب أدوات ومهمات الإنارة بتكلفة 800 الف جنيه وبنسبة تنفيذ 100 ٪.

تطوير منظومه التحول الرقمي وتوريد أجهزة بنسبه تنفيذ 100 ٪ وبتكلفة 200 الف جنيه،.

ورصف شارع مصطفى كامل بطول 650 متر وعرض متر 10 وبتكلفة 6 مليون و500 ألف جنيه وشارع ترعه الدرب بطول 250 متر وعرض 8 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه وشارع المؤسسة بطول 150 متر وعرض 6.5 متر وبتكلفة 975 الف جنيه وشارع سعدون بطول 100 متر وعرض 6 وبتكلفة 600 الف جنيه وشارع المرور بطول 175 متر وعرض 8 متر بتكلفة مليون و400 جنيه وشارع صبرى محسبوب بطول 135 متر وعرض 9 متر وبتكلفة مليون و215 ألف جنيه وشارع الجبانة بطول 225 متر وعرض 9.5 متر وبتكلفة 2 مليون و173 الف جنيه وشارع محمد شلبى بطول 50 متر وعرض 6 متر وبتكلفة 300 ألف جنيه

بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون و127 ألف جنيه.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بتحرير 222 محضر إشغال طريق و70 محضر إعلانات مخالفه و66 محضر بيئه و174 ضد أصحاب محال تجاريه غير مرخصة ، كما تم استصدار 15 رخصه بناء سكني و رخصه بناء غير سكني و18 رخصه هدم لمباني سكنية ، فضلاً عن البدء في تنفيذ توسعه وتطوير طريق القنايات - الإشراف عن طريق مديرية الطرق والنقل بالشرقية المكلفين منها .