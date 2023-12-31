غرفة المطاعم تنظم دورات تدريبية لنشر ثقافة التعامل مع السائحين

عقدت غرفة المنشأت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، عددا من الدورات التوعوية للعاملين بالمنشآت المختلفة، حضرها أكثر من ٥٠٩ من العاملين بالمطاعم السياحية بهدف نشر ثقافة التعامل مع العملاء ومكافحة التحرش.

وخلال التقرير السنوي لجهود لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، أكدت اللجنة ان الغرفة عقدت ايضا دورات تدريبية تحت مسمى أدبيات التعامل مع السائحين لتفادي السلوكيات السلبية ضمت ٩٣٠ من العاملين بالمنشأت السياحية، بالاضافة إلى دورات تدريبية لـ٨٠ عامل في مجال صحة وسلامة الغذاء، علاوة على ٢٣٥ عامل تم تدريبهم في مجال أساسيات سلامة الغذاء المتداول الغذاء بشرم الشيخ.

وأكدت الغرفة حرصها على وضع برامج متميزة لتدريب كافة العاملين في المنشآت السياحية في عدة اتجاهات رئيسية، ويتم تدريب مديري المطاعم على نفقة الغرفة دون تحمل المنشأة أي أعباء مالية، وذلك بدورات تدريبية على مستوى عال من الاتيكيت والخبرة المناسبة التي تؤهله لادارة منشأة سياحية، كما تم منح المتدربين شهادة تدريب معتمدة من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية تفيد إتمام حضور الدورة التدريبية اجتياز المتدرب الاختبار في نهاية البرنامج التدريبي.