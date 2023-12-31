تشكيل هجومى متوقع لتوتنهام أمام بورنموث

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره بورنموث، فى تمام الرابعة من مساء اليوم على ملعب "توتنهام"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل توتنهام المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، بن ديفيز، إيميرسون رويال، ديستيني أودوجي

خط الوسط: بيير اميل هوبيرج، باب سار، ديان كولوسيفسكي

خط الهجوم: ريشارليسون، هيونج مين سون، بيرنان جونسون.



ويسعى فريق توتنهام لمصالحة جماهيرة بعد الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها فى الجولة الماضية أمام برايتون، بأربعة أهداف لهدفين، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، التى قطعتها تلك المباراة.

وتلقى توتنهام خسارة قاسية أمام برايتون في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الخامس، بعدما تكبد هزيمته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي.

بينما يعيش بورنموث حالة مغايره تمام ، حيث يحلم بمواصلة انتفاضته في البطولة وتحقيق فوزه الخامس على التوالي، غير أن مهمته ستكون صعبة.

ويحتل فريق بورنموث المركز 12 برصيد 25 نقطة.

