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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجلس الزمالك يبحث حسم ملف تجديد نجوم الفريق خلال التوقف الدولي

محمود عبد الرازق
محمود عبد الرازق شيكابالا
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يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، حسم ملف تجديد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاصة مع وجود 9 لاعبين من نجوم الفريق ينتهي تعاقدهم مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري ويحق لهم التوقيع لأي ناد بداية من شهر يناير المقبل.

وتشهد نهاية الموسم الجاري، نهاية عقود 9 لاعبين، ويبحث أحمد سليمان وحسين السيد، المسؤولين عن ملف فريق الكرة بالتنسيق مع معتمد جمال، المدير الفني للفريق، احتياجات الفريق من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم.

وتشمل قائمة اللاعبين المنتهية عقودهم: أحمد فتوح - محمد صبحي - محمد عواد - محمود علاء – يوسف أوباما – شيكابالا – محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمد أشرف محمد أشرف "روقا".

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

الزمالك حسين لبيب نادي الزمالك