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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حالات تسمم بين الأسرى فى سجن عوفر

سجن عوفر
سجن عوفر
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ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأحد، أن عددا كبيرا من أسرى سجن عوفر، تعرضوا لحالات تسمم بسبب تقديم وجبات طعام فاسدة لهم.

وأكد محامي الهيئة بعد محاولات صعبة لزيارة السجن بتاريخ 28 ديسمبر 2023، حيث شعر الأسرى بآلام شديدة بالبطن وإسهال وقيء مباشرة بعد تناولهم الطعام.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أن "إدارة السجون الإسرائيلية تتعمد منذ البدء بالحرب على قطاع غزة، ممارسة أبشع العقوبات بحق الأسرى، من ضمنها إبقائهم بالجوع لفترات طويلة، والاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم كما ونوعا، وتقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح والعزل".

سجن عوفر طعام فاسد غزة