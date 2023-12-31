الاحتلال يبعث عبر الإذاعة رسائل تهديد للفلسطينيين

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك رسائل تهديد تم بثها في الإذاعة الفلسطينية للأهالى في قطاع غزة، حيث إنهم لا يمتلكون تليفزيونات أو شاشات أو إنترنت لمشاهدة الأخبار ويعتمدون على الإذاعة فقط.

وأضافت مني عوكل، خلال مداخلة هاتفية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باختراق الإذاعة الفلسطينية، وتم بث رسائل تتضمن: "تهديد الأهالي للإبلاغ عن أماكن تواجد حركة حماس، ومساعدة الجيش، وهي محاولة يائسة منهم"، إلى جانب قيامها بإرسال رسائل عن الأماكن التى سوف يتم قصفها حتي يتم إخلاؤها.

وبحسب عاجل "القاهرة الإخبارية"، فإن وزارة الصحة الفلسطينية صرحت بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدًا و286 إصابة خلال 24 ساعة، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".