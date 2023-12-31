ads
الأحد 31 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح البرنامج الثقافي للأئمة بمركز شباب شبلنجة ببنها

البرنامج الثقافي
البرنامج الثقافي للأئمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح  الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اليوم  فعاليات البرنامج الثقافى للأئمة بمركز شباب  شبلنجة  مركز بنها  بمشاركة وحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية و200 إمام من أئمة المساجد
انطلق اللقاء بتقديم نموذج المقرأة القرآنية للأئمة بنظام المصحف المعلم  فيما تحدث وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية عن قيام وزارة الأوقاف المصرية بتقديم كل ما من شأنه تأسيس فكرة الوطن والعمل علي  ترسيخها فى أذهان وقلوب كل مواطن على أرض مصر حيث جاءت فكرة البرنامج الثقافى للأئمة والذي من خلاله يتم التعرف على منجزات الدولة المصرية فى جميع الجوانب وعلى كافة الأصعدة.

وأشاد الدكتور محمود الصبروط  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية  بالدور الحيوى الذى تقوم به وزارة الأوقاف من خلال مواكبة  الخطاب الدينى لمفاهيم العصر والقضايا المطروحة على المجتمع مضيفاً فى هذا الشأن قيام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتنسيق الكامل مع مديرية أوقاف القليوبية فى جميع الأنشطة الثقافية  والإرشادية المتعلقة بالشباب والتى تتناول الجوانب السلوكية والأخلاقية وغرس روح الإنتماء والولاء للوطن ومؤسساته  ورموزه وحضارته.

البرنامج الثقافي للأئمة

received_740531617592128
received_740531617592128
received_916657659962602
received_916657659962602
received_354948070590262
received_354948070590262
received_876664134198649
received_876664134198649
الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة بالقليوبية البرنامج الثقافي