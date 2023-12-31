كواليس جلسة مدرب الزمالك مع اللاعبين قبل السفر لمعسكر الإمارات

عقد معتمد جمال المدير الفني لفريق لكرة القدم بالزمالك، اليوم الأحد على ملعب النادي جلسة خاصة مع اللاعبين، استعداداً للفترة المقبلة.

وحرص معتمد جمال على توجيه رسائل مهمة للاعبين، مؤكداً أن هذه الفترة فرصة لجميع لاعبي الأبيض للحصول على راحة بعد ضغط المباريات على المستوى المحلي والإفريقي.

وقال المدير الفني في حديثه مع لاعبيه: "أعلم أن المرحلة السابقة كانت صعبة، وتحملتم المسؤولية باقتدار، ويجب أن نستمر في ذلك خلال الوقت الحالي ونستغل فترة التوقف للعودة بشكل أفضل".

وشرح المدير الفني للاعبين بعض التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها في مران اليوم، وخاض اللاعبون فقرة إطالات وبعض الفقرات البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

ويشارك الزمالك بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير المقبل، وهى بطولة الوحدة الإماراتي، وستشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.