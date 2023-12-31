انقسام داخلي إسرائيلي وضربات للمقاومة.. تفاصيل الـ 24 ساعة الماضية في غزة

تستمر المعارك في قطاع غزة، وسط بسالة من المقاومة الفلسطينية في مقابل جرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في القطاع، وصمت من العالم الغربي، واستمرار التفكك في داخل إدارة إسرائيل.

وشهدت الساعات الماضية العديد من التطورات، حيث قالت كتائب القسام: «إن تم تدمير 22 آلية كليا أو جزئيا خلال الاشتباكات، بالإضافة إلى مقتل وإصابة 30 فردا في جيش الاحتلال بين ضابط وجندي".

وأضافت القسام أنه تم قنص أحد الجنود، وتدمير 8 من مقرات القيادة الميدانية والتجمعات العسكرية بقذائف الهاون.

و وصل أعداد ضحايا قطاع غزة جراء الجرائم الإسرائيلية إلى ما يصل لـ 21500 شهيدا، وما يصل إلى 60 ألف مصابا.

وشهدت الساعات الماضية تعديلا في الحكومة الإسرائيلية، حيث وافقت على التناوب بين وزيري الخارجية إيلي كوهين والطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتس.

وبموجب الاتفاق على التناوب سيتم تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية، وكوهين وزير الطاقة والبنية التحتية.

وإلى داخل الاحتلال الذي شهد اشتعال الأوضاع، وخاصة وسط خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، بالإضافة إلى الخلاف بين نتنياهو ورئيسي الموساد والشاباك.

فيما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحفيا، السبت، بمفرده، بعد غياب غالانت وغانتس.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه تمت دعوة غانتس وغالانت للمشاركة في المؤتمر الصحفي لنتنياهو، لكنهما رفضا المشاركة.

وأكد نتنياهو في المؤتمر الصحفي على عدم عزمه الاستقالة من منصبه حتى بعد الانتهاء من الحرب في قطاع غزة. قائلا: "أخطط للتخلص من حماس، لكنني لن أتخلص من وظيفتي".

وأضاف أنه يتعرض لضغوط دولية لإنهاء الحرب، مضيفا أن إسرائيل مستمرة في تحقيق الأهداف في غزة بإعادة الأمن إلى جبهتي الشمال والجنوب وإعادة السكان إلى منازلهم، مشيرا إلى أن الحرب قد تستمر لأشهر.

وتابع: "إسرائيل تعمل ضد إيران كل الوقت وفي كل مكان وأن الجميع يعلم أن التهديد من جانب طهران سيزداد إن حصلت على سلاح نووي".